‘Harry en Meghan, stop hiermee!’

Prinses Alexia is vrijdagavond gespot in een exclusieve nachtclub in Buenos Aires. Aangezien er in Argentinië geen mediacode geldt, zijn de foto’s van de feestende prinses makkelijk te vinden, zegt Privé hoofdredacteur Evert Santegoeds in een nieuwe aflevering van Strikt Privé. Verder in de podcast: Natasja uit de hitserie B&B Vol Liefde is met haar partner aan de dood ontsnapt, een bijzondere verjaardag voor Frans Bauer en de titanenstrijd tussen Yvonne Coledeweijer en Rachel Hazes zal worden besloten in de rechtbank.

