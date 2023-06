11:56 ‘Met wie is Leontine nu weer aan het daten?!’

Leontine Ruiters is vorige week op Ibiza gespot met een oude bekende, onthult Evert Santegoeds in de podcast Strikt Privé. Daarnaast een opmerkelijk bericht over Jan Smit, die is uitgevallen tegen een fan. „Dit is echt not done”, aldus de hoofdredacteur van Privé. Klaas Otto, oud-lid van motorclub Satudarah, is uit de school geklapt over zijn ‘relatie’ met Rachel Hazes en Guus Meeuwis treedt dit weekend voor de een-na-laatste keer op met zijn jaarlijkse concertreeks Groots met een Zachte G.

