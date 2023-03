Ministers onder vuur: ‘Rutte moet kabinetsshuffle overwegen’

Iedere week bespreken we met hoofdredacteur van De Telegraaf Paul Jansen wat hem opvalt in het nieuws. Deze week de enorme winst van de BBB in de Provinciale Statenverkiezingen en de daarachter liggende onvrede in de samenleving.

