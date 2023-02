'Valt niet uit te sluiten dat Sylvie nieuwe liefde heeft'

Een nieuwe showbizzweek en dus nemen Evert Santegoeds en Jordi Versteegden in vogelvlucht al het laatste nieuws door in de podcast Strikt Privé. Natuurlijk gaat het over de scheiding van Sylvie Meis en Niclas Castello. Volgens Evert Santegoeds was het sowieso al een opvallend huwelijk: „Hij wilde niet gefotografeerd worden en trouwt met de meest gefotografeerde vrouw van heel Duitsland.” Verder gaat het over de openhartigheid van Maxime Meiland en Bridget Maasland. En is André Hazes nou wel of niet op Curaçao?

De podcast Strikt Privé is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts of Spotify.

