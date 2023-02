‘Huilende politici wegens andere mening: hoe dan?’

Sigrid Kaag is niet gediend van kritiek, constateert verslaggever Wierd Duk in een nieuwe aflevering van de podcast Het Land van Wierd Duk. ,,In een debatje met de PVV vond zij het ter verdediging nodig om haar halve cv op te dreunen, tot en met ‘Ik heb een oorlog voorkomen tussen Libanon en Israël’. Dat is toch wel hilarisch als een minister zoiets doet.” Het is verkiezingstijd dus pleit de VVD voor een strenger asielbeleid. Duk: ,,Na de verkiezingen komt daar dan weer niets van terecht. Maar de VVD stijgt in de peilingen, dus kennelijk slaat de retoriek aan.”

Verder in de podcast: wat doet het met ouders als kun kind gedwongen uit huis wordt geplaatst? Duk: ,,Ik blijf het enorm heikel vinden dat de staat zoiets mág. Het is zeker in bepaalde gevallen noodzakelijk, maar willekeur ligt op de loer.”

En: Trap niet in de val dat Vladimir Poetin een rechtvaardige zaak zou verdedigen. ,,Hij vertegenwoordigt de oude KGB: het kwaad.”

