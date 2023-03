‘Nepverpleger Leroy S. draaide zonder diploma nachtdienst op IC’

Vanaf het moment dat voormalig advocaat Youssef T. zijn neef Ridouan Taghi voor het eerst bezoekt in de Extra Beveiligde Inrichting van Vught is er sprake van ongemak. Wat moet Taghi bij die andere Taghi, nota bene als advocaat? Een paar maanden later blijkt ieders onderbuikgevoel terecht: mocro-maffia kopstuk Ridouan Taghi is in staat om via zijn advocatenneef te communiceren met de buitenwereld. Was Youssef niet meer dan een ‘boodschappenjongen’ of was hij de onmisbare tweede man die de criminele organisatie van zijn neef liet doordraaien? Dat bespreken rechtbankverslaggever Saskia Belleman en presentator Wilson Boldewijn in een nieuwe aflevering van De Zaak Ontleed. Grote vraag blijft, heeft Youssef T. de order gegeven om misdaadjournalist Peter R. de Vries om te leggen?

De Zaak Ontleed is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.

