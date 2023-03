In de donkere dagen voor kerst worden traditiegetrouw de vakantieplannen voor volgende zomer gemaakt. Alleen is een vakantie nog wel betaalbaar nu de koopkracht zo hard daalt? In een nieuwe aflevering van de podcast Inchecken bespreken reisverslaggevers Koen Nederhof en Yteke de Jong waar de klappen zullen vallen. Ze bellen met toerisme-expert Marco van Leeuwen van de Breda University of Applied Sciences (BUas), die stelt dat met name de middeninkomens moeten snijden in hun vakanties. Verder in de podcast: wanneer ben je goedkoper uit: per auto, vliegtuig of trein? Een vliegticket naar de Canarische eilanden wordt binnen nu en een paar maanden 100 euro duurder. Waar komen die prijsstijgingen vandaan? En: de tijd van goedkoop backpacken is definitief voorbij.

De podcast Inchecken is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.

Meer