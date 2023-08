‘Jaimie Vaes kan weten dat alle wonden helen!’

De aangifte van Gordon tegen Evert Santegoeds is van tafel. In een nieuwe aflevering van Strikt Privé reageert de hoofdredacteur van Privé op de vraag of hij nu tegenaangifte gaat doen. En waarom bemoeit Patricia Paay zich opeens met de zaak? Verder in de podcast: rondom Thijs Römer is het even stil, maar rond zijn vader Peter allerminst. Gerard Joling introduceert zijn nieuwe, veelbelovende pupil Danilo. En de campagne van Evert begint zijn vruchten af te werpen: AvroTros heeft contact gehad met de band Son Mieux voor het Eurovisie Songfestival. Er is alleen één probleem…

De podcast Strikt Privé is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts of Spotify.

Meer