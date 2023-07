12:47 'Sylvie Meis heeft de verzekeraar wat uit te leggen'

Het is Privé-day en dus nemen Evert Santegoeds en Jordi Versteegden het allerlaatste nieuws over de sterren door in een nieuwe aflevering van de podcast Strikt Privé. Er is een inbraak geweest bij het huis van Sylvie Meis en daar is voor 8 ton aan tassen meegenomen. Zou dit een reden zijn voor Sylvie om te gaan verhuizen richting Amsterdam? En hoe kan het dat het alarm in haar huis niet afging? Verder in de podcast: Mart Hoogkamer moet het echt rustiger aan doen en de jarige Xander de Buisonjé ziet Abraham.

De podcast Strikt Privé is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts of Spotify.

