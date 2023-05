‘Dit mag onze koning echt weigeren!’

Zanger Rob de Nijs is met spoed opgenomen in het ziekenhuis. In een nieuwe aflevering van de podcast Strikt Privé geeft Evert Santegoeds een update over de toestand van de aan Parkinson lijdende zanger: „De familie beleeft bange uren en het ziet er somber uit.” Verder in de podcast: het vertrek van Jan Smit uit selectiecommissie van het Songfestival zorgt voor nog meer onrust rond de Nederlandse inzending. En het programma Alles is Muziek van Marieke Elsinga is rijp voor de guillotine nu RTL heeft beslist om het programma in te korten.

