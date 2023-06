12:23 ‘Eerste optreden Wilfred Genee ging bijna mis’

Wilfred Genee, Andy van der Meijde en Wesley Sneijder hebben hun ‘hit’ Aperolletje voor het eerst live gezongen. Entertainmentverslaggever Jordi Versteegden was erbij en vertelt in een nieuwe aflevering van de podcast Strikt Privé hoe het eerste optreden van De Offsiders bijna mis ging. Verder in de podcast: Nicol Kremers heeft een advocaat in de hand genomen, moet Peter Gillis al vrezen voor haar aanstaande aangifte? En Matthijs van Nieuwkerk is in gesprek om op tv een biecht te doen over zijn vermeende grensoverschrijdende gedrag.

