‘Vertrekkende politici schaamteloos in zelfbevlekking’

Het opblazen van een coalitie gebeurt altijd vanuit binnenuit. Deze week was het Jesse Klaver die de rot intern aanmoedigde tijdens het debat over het geklapte landbouwakkoord, zag Wouter de Winther. De politiek commentator van De Telegraaf zet de GroenLinks-leider in een nieuwe aflevering van Afhameren voor de verandering eens in het zonnetje. Ook gaat het over de historische kentering bij het CDA, die voor het eerst afstand nam van de boeren. „Dit was niet slim van LTO-voorman Sjaak van der Tak.”

Caroline van der Plas was opvallend fel over de polarisatie binnen het migratiedebat. Probeert de BBB-leider het asieldossier naar zich toe te trekken? Ook de rol van onderwijsminister Robbert Dijkgraaf is op dit thema interessant, ziet de Winther. Ligt er een pakket klaar voor de zomervakantie? Tot slot, het ‘absurde’ alcoholverbod in kantines en de fel bekritiseerde Huisvestingswet van minister De Jonge.

De podcast Afhameren is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.

Meer