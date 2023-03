'Toms minnares is wel een leuke vrouw'

Op Privé-day nemen Evert Santegoeds en entertainmentverslaggever Jordi Versteegden in de podcast Strikt Privé het allerlaatste nieuws over de sterren in vogelvlucht door. Zangeres Sieneke ziet het wel zitten, een nieuwe deelname aan het Songfestival samen met Frans Bauer. Volgens Santegoeds zou dit de ‘nachtmerrie van Cornald Maas zijn’. Verder gaat het in de podcast over een heroïsche actie van de minnares van Tom Egbers en is een reünie tussen Gordon en Gerard Joling aanstaande? Tot slot komt Jordi terug op zijn bewering over HLF8-presentator Sam Hagens.

De podcast Strikt Privé is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts of Spotify.

