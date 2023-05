'Ex Rob Kemps laat van zich horen'

Als er iemand klaar is met het uitmelken van de Meilandjes is het wel hun voormalige huisvriendin Caroline van Eeden. In een nieuwe aflevering van Strikt Privé leggen Evert Santegoeds en Jordi Versteegden uit waarom Caroline juridische stappen wil ondernemen tegen de familie Meiland. Verder gaat het in de podcast over de ‘bedelbrief van Tim Hofman’, de verdiensten van Jan Smit als commentator bij het Eurovisie Songfestival en de Griekenland-blunder van de koning. ,,Het hoge woord is eruit”, zegt de hoofdredacteur van Privé.

De podcast Strikt Privé is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts of Spotify.

