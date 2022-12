‘Stoere actie van Yvonne Coldeweijer’

Louis van Gaal stond oog in oog met zangeres Lenny Kuhr, de vrouw die hem ontroerend bezong in het programma Even tot hier. Hoewel het lied van Lenny positief bedoeld was kwam dat anders over bij de voetbalcoach. „Louis kon er zelf geen lofzang in ontdekken”, vertelt Evert Santegoeds in een nieuwe aflevering van de podcast Strikt Privé. Verder bespreekt de hoofdredacteur van de Privé samen met entertainmentverslaggever Jordi Versteegden de onrust binnen NOS Studio Sport en Evert vindt de ware kerstgedachte bij de All You Need Is Love Kerstspecial.

