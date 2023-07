‘Gordon, blijf even weg’

Het laatste showbizznieuws hoor je natuurlijk van Evert Santegoeds en Jordi Versteegden in Strikt Privé De Podcast. André Hazes gaat voor het eerst op zichzelf wonen, maar niet iedereen is welkom. Marcel van Roosmalen en Gijs Groenteman hebben Op1 verslagen met hun nieuwe talkshow op SBS, de jarige Jeroen van der Boom heeft nog een grote wens, en het is een jaar geleden sinds het emotionele afscheidsconcert van Rob de Nijs. Hoe gaat het nu met de gezondheid van de muzieklegende? Tot slot luiden Evert en Jordi hun vakantie in met vragen van luisteraars. Want wanneer verschijnt er weer een interview met André Hazes in de Privé?

De podcast Strikt Privé is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts of Spotify.

