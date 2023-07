12:12 ‘Gordon stoot zich voor de tweede keer’

Evert Santegoeds wordt voor de rechter gesleept door Gordon vanwege zijn eerdere onthullingen over de breuk met Gordons tijdelijke verloofde Gavin. In de podcast Strikt Privé reageert de hoofdredacteur van Privé op de aangifte. Thijs Römer geeft in de rechtbank van Assen toe dat hij een grens is overgegaan bij verschillende meisjes van 14 en 16 jaar oud. Zal de acteur ooit terugkeren op het toneel? Prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn op huizenjacht in de buurt van Malibu. Pakken zij samen hun biezen of alleen? Tot slot, een treurige rel rond Marianne Weber. Volgens Evert heeft de zangeres alle misverstanden rond haar persoon volledig aan zichzelf te wijten.

De podcast Strikt Privé is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts of Spotify.

