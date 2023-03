Het was een weekend van uitersten in showbizzland, zo wordt duidelijk in de eerste Strikt Privé podcast van deze week. André Hazes maakte vrijdag na anderhalf jaar afwezigheid zijn grootste comeback tijdens Holland Zingt Hazes in de Ziggo Dome. Entertainmentverslaggever Jordi Versteegden was erbij en sprak de zanger na afloop van zijn ontroerende optreden. Verder laat Evert Santegoeds zijn licht schijnen over de onthullingen rondom NOS Sport. De hoofdredacteur van Privé bracht jaren geleden de affaire van Tom Egbers als eerste naar buiten. Verder: Eva Jinek is boos (en terecht, vindt Evert) en feest in huize Roelvink!

De podcast Strikt Privé is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts of Spotify.

