'Teken aan de wand dat Xavi Simons deze zaakwaarnemer neemt'

In een nieuwe aflevering van de podcast Kick-off bespreken chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verweij en presentator Pim Sedee het allerlaatste voetbalnieuws.

Royal Antwerp heeft zichzelf in extremis tot kampioen gekroond van België. Toby Alderweireld scoorde in blessuretijd de beslissende treffer waardoor het kampioenschap een feit werd. Verslaggever Mike Verweij was aanwezig bij de wedstrijd en vertelt in Kick-off in geuren en kleuren over deze knotsgekke ontknoping. Ook was Verweij aanwezig bij de promotie-kraker tussen Almere en VVV.

Ook gaat het over de mogelijke nieuwe trainers bij PSV en Ajax. Bij PSV lijkt Bosz op poleposition te liggen. Driessen vindt dat het aanvallende voetbal wat Bosz doorgaans speelt goed bij PSV zou gaan passen. Ajax lijkt zich nadrukkelijk te melden voor de Deen Knutsen. Wat de laatste stand van zaken is hoor je in de podcast.

Nooit meer een aflevering van Kick-off missen? Abonneer je via Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.

Meer