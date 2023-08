14:12 Glory-kampioen Beztati: ‘Jake Paul versus Nate Diaz was tijdverspilling’

Tyjani Beztati (25) gaat tijdens Glory 87 in Ahoy Rotterdam voor zijn vierde wereldtitel in de lichtgewicht-divisie. De Japanner Kaito Ono is zijn tegenstander, nadat hij in maart afrekende met de Thaise vedergewichtkampioen en legende ‘Petch’. In een nieuwe aflevering van De Rechtse Directe met presentator Wilson Boldewijn en vechtsportverslaggever Robin Jongmans blikt Beztati vooruit. Hij spreekt onder meer over het vechten onder de Marokkaanse vlag (als zoon van een Surinaamse moeder en Marokkaanse vader) en zijn boksambities. ,,Liever bokskampioen of regeren in hogere gewichtklasse bij Glory? Liever bokskampioen’’, aldus Beztati, die ook kampioen Endy Semeleer in een hogere gewichtsklasse niet uit de weg zou gaan. Verder onder meer aandacht voor Michael Boapeah, die jacht maakt op de ijzersterke kampioen in het middengewicht, Donovan Wisse, het (media)circus rondom Jake Paul versus Nate Diaz en de terugkeer van Jarno Errens in de UFC.

De podcast De Rechtse Directe is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.

Meer