Oranje: Volwassen en plichtsgetrouw

Ryan Babel opent de score in Tallinn. De aanvaller van Galatasaray maakt kort na rust ook zijn tweede doelpunt. Ⓒ BSR/SOCCRATES

TALLINN - De bonuspunten tegen Duitsland zijn verzilverd in Estland. Zonder tot het gaatje te gaan, maar geconcentreerd, plichtsgetrouw en gefocust op een resultaat heeft het Nederlands elftal een goede follow-up gegeven aan de sensationele 4-2 overwinning in en tegen Duitsland. De reguliere 4-0 overwinning in Tallinn op Estland, met onder andere een beauty van Memphis Depay, brengt EURO 2020 weer drie punten dichterbij. Geen seconde gaf het volwassen Nederland de Esten het idee dat ze konden stunten.