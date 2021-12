Video: Spelers Zenit met bijzondere ’player escorts’ het veld op

Voorafgaand aan het competitieduel met FK Rostov kwamen de spelers van Zenit Sint-Petersburg namelijk het veld op met... honden. Een mooi gebaar van de spelers, die daarmee aandacht vroegen voor de hondenopvangcentra in Sint-Petersburg, die met spoed huizen zoeken voor hun zwerfhonden.

Hele kluif

Desondanks had Zenit, de koploper in Rusland, nog een hele kluif aan de middenmoter uit Rostov. Waar in Nederland deze weken geen hond op de tribune zit, lieten de fans van Zenit zich enthousiast horen voor de spelers met hun honden. De supporters moesten echter behoorlijk snel terug in hun hok, want na 25 minuten hadden de bezoekers al een 0-2 voorsprong genomen.

Eerst gaf verdediger Dmitri Chistyakov Rostov zelf een pootje, door een penalty te veroorzaken die door Dmitri Poloz werd benut. Nikolay Komlichenko maakte er niet veel later 0-2 van. Maar omdat Rostov wel had geblaft, maar niet helemaal wist door te bijten, vond Zenit uiteindelijk niet de hond in de pot. Twee goals van Claudinho (eentje voor en eentje na rust) zorgden ervoor dat Zenit niet verloor, maar wel aan kop blijft.

De voorsprong op Dinamo Kiev, dat een wedstrijd minder heeft gespeeld, is vijf punten. Desondanks keerden de Zenit-fans ietwat teleurgesteld naar huis. Zij hadden gerekend op een overwinning op Rostov, maar vingen uiteindelijk bot.