Column Valentijn Driessen: Waar is de UEFA in racismedebat?

Valentijn Driessen Ⓒ René Bouwman

De gretigheid waarmee FIFA en UEFA met alle mogelijke middelen via allerlei ter beschikking staande kanalen de initiatiefnemers van de Super League te lijf gingen, was opmerkelijk. Allerlei dreigementen werden uit de mouw geschud, terwijl de grofheid van het taalgebruik van UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin niet thuishoort bij een preses van een dergelijk instituut. Als er geld in het geding is, gelden er kennelijk andere normen en is er veel geoorloofd, getuige ook alle steunbetuigingen in eigen kring voor Ceferins vaak onfatsoenlijke optreden. Het hielp wel mee aan de razendsnelle implosie van de Super League.