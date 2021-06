Riechedly Bazoer, Tyrell Malacia en Lutsharel Geertruida opgenomen in voorselectie Curaçao

Het was namelijk nog helemaal niet bekend dat het drietal voor het Curaçaose elftal had gekozen. Bondscoach Guus Hiddink liet wel al weten met meerdere jongens in gesprek te zijn over een eventuele interlandcarrière bij Curaçao. Eerder haalde hij onder anderen Leandro Bacuna, Eloy Room en Brandley Kuwas al over om voor het Caraïbische eiland te gaan spelen.

Curaçao is op de Gold Cup ingedeeld in poule A samen met Mexico en El Salvador. De poule wordt nog compleet gemaakt door één ander land. De ploeg van Hiddink komt op 10 juli als eerst in actie tegen El Salvador.