’Natuurlijk vechten wij met nog 24 wedstrijden te gaan voor de titel’ Roger Schmidt komt terug op uitspraak over titelkansen PSV

EINDHOVEN - Roger Schmidt kwam bij de laatste persconferentie voor de wedstrijd tegen FC Twente terug op een uitspraak die hij na de 5-0 nederlaag over de titelkansen van PSV had gedaan. De trainer van de Eindhovense club had het toen over een verhouding 80%-20% in het voordeel van Ajax.