Niek Kimmann pakt na olympisch goud ook wereldtitel BMX

De Fransman Sylvain André finishte als tweede, het brons ging naar de Zwitser David Graf. Mitchel Schotman, de tweede Nederlander die de finale had gehaald, moest met de zesde plek genoegen nemen.

Voor Kimmann betekende de wereldtitel het tweede grote succes deze zomer. Drie weken geleden won de 25-jarige fietscrosser in Tokio de olympische titel. Dat was extra bijzonder omdat hij kort daarvoor tijdens een training een scheurtje in zijn linkerknie opliep toen hij een overstekende official niet kon ontwijken.

Van Gendt

Twan van Gendt werd bij de wereldkampioenschappen BMX al in de kwartfinales uitgeschakeld. De titelverdediger eindigde in de vierde en laatste heat als vijfde en laatste. De nummers 1 tot en met 4 gingen door.

De vroege uitschakeling was een teleurstelling voor Van Gendt, die op Papendal juist revanche had willen nemen voor de Olympische Spelen. In Tokio strandde de 29-jarige Van Gendt in de halve eindstrijd.

Dave van der Burg wist net als Van Gendt de halve finales niet te halen.

Baauw tweede bij WK BMX, Laura Smulders derde

Judy Baauw heeft bij het WK BMX zilver gewonnen. Laura Smulders eindigde in Arnhem als derde. De titel ging naar Bethany Shriever. De 22-jarige Britse won eerder deze zomer in Tokio ook al de olympische titel.

Baauw en Smulders namen met de tweede en derde plek een beetje revanche voor de Olympische Spelen, waar ze allebei niet mee wisten te doen voor het erepodium. Merel Smulders, die olympisch brons behaalde in Tokio, wist zich bij het WK niet voor de finale te kwalificeren.