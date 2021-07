Video: Spaanse tv telt live af naar laatste minuten Messi bij Barcelona

De laatste minuten dat Messi officieel nog het shirt van Barça droeg was er een aftelklok in beeld. Spannende muziek, tromgeroffel en lichteffecten begeleidden een tikkende klok die aftelde tot nul. Toen het eindelijk middernacht was, sprak de presentator de dramatische woorden: ’Vanaf nu is Messi niet meer van Barcelona.’

Het is nog maar de vraag of de Argentijnse vedette inderdaad weg gaat bij de Catalanen. Volgens voorzitter Joan Laporta is het een kwestie van tijd tot de nummer 10 bijtekent. „Wij willen dat Messi blijft en ’Leo’ wil hier blijven”, zei Laporta onlangs. „We liggen op koers. We hebben alleen te maken met de Financial Fair Play-regels, we proberen daar voor beide partijen de beste oplossing voor te vinden.”

Messi ondertekende eind 2000 zijn eerste contract bij FC Barcelona. Dat gebeurde aanvankelijk op een servetje in een restaurant. De jongen uit Argentinië groeide in Barcelona uit tot een wereldster. Bijna 21 jaar na zijn komst naar Catalonië is het contract van Messi nu dus afgelopen.