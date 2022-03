Marc Overmars directeur ambitieus Antwerp

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Het ambitieuze Antwerp beschouwt de zaak-Overmars bij Ajax als een privékwestie en kijkt vooral naar de enorme staat van dienst van de oud-speler van onder meer Ajax, Arsenal, FC Barcelona en Oranje. Als Ajax-bestuurder bracht hij de Amsterdamse club terug naar de Europese top. De 48-jarige Overmars noteerde sinds zijn komst in 2013 een positief transferresultaat van 350 miljoen euro, haalde Premier League-spelers als Dusan Tadic en Daley Blind terug naar de Eredivisie en bereikte met Ajax de finale van de Europa League en de halve eindstrijd van de Champions League.

Zijn nieuwe werkgever in België hoopt onder Overmars ook successen te gaan boeken. Vijf jaar geleden speelde Antwerp nog in de tweede klasse. Bij de promotie raakte bekend dat de club in handen was gekomen van Paul Gheysens, eigenaar van bouwbedrijf Ghelamco en een van de allerrijkste Belgen.

De ambities van de West-Vlaming zijn torenhoog. De afgelopen jaren investeerde hij al om en bij de zeventig miljoen euro in in Antwerp. In een mum van tijd heeft Gheysens de Great Old zo teruggebracht naar de top van het Belgisch voetbal.

In de zomer van 2020 boekte Gheysens al een eerste succes, door met Antwerp de Belgische beker te winnen. Daarmee is de honger echter niet gestild. Gheysens mikt op het allerhoogste: de eerste landstitel sinds 1957 pakken met Antwerp.

Daarvoor worden de grove middelen niet geschuwd. Zo werd afgelopen zomer voormalig Rode Duivel Radja Nainggolan al naar de Bosuil gehaald. De komst van Marc Overmars zou een nieuwe stunt betekenen.

Tot vorig jaar was Luciano D’Onofrio verantwoordelijk voor de transfers bij Antwerp. Sinds de Italo-Belg vorig jaar na interne strubbelingen vertrok bij de club, nam algemeen directeur Sven Jaecques zijn takenpakket over.