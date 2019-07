’Gemixt’ Ajax scoort zes keer tegen OFI Kreta

Ajax werd maandag tijdens de loting gekoppeld aan PAOK, de ongeslagen kampioen van Griekenland. Toevallig stonden voor de Amsterdammers vandaag ook al twee wedstrijden tegen Griekse clubs op de planning. Op het sportcomplex van Epe was om 14.00 uur eerst OFI Kreta de tegenstander, waarna de basiskrachten van Ajax later op de dag de degens treffen met Panathinaikos.

Behalve enkele aanstormende talenten als Justin Timber, Sven Botman, Kik Pierie, Jurgen Ekkelenkamp en Noa Lang verschenen ook ervaren krachten als Lasse Schöne, Zakaria Labyad en Klaas-Jan Huntelaar aan de aftrap. Laatstgenoemde opende al na vier minuten de score. Huntelaar trof doel met een stiftje, nadat hij was weggestuurd door Lang.

Drie minuten later was het echter alweer gelijk via Lisandro Semedo, de huurling van Fortuna Sittard. Ook nadat Dani de Wit Ajax halverwege de eerste helft weer op voorsprong zette, had OFI Kreta een antwoord. Kosmas Tsilianidis was ditmaal trefzeker.

Toch zou Ajax de wedstrijd nog ruimschoots naar zich toetrekken. Kik Pierie zette de Amsterdammers vanuit een rebound weer op voorsprong, waarna Huntelaar en De Wit met hun tweede treffer de stand naar 5-2 tilde. Het slotakkoord was voor Schöne, die met zijn handelsmerk, scoren uit een directe vrije trap, op prachtige wijze voor 6-2 zorgde.