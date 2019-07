Video: Vettel knalt vol op bolide van Verstappen

Verstappen was bezig aan een opmars en haalde de Duitser in. De Ferrari-coureur probeerde op zijn beurt de Nederlander direct weer in te rekenen, maar remde te laat en knalde achterop de bolide van Verstappen.

Verstappen stuiterde hard van de baan af, maar kon zijn race voortzetten. Hij verloor wel een aantal cruciale plekken. Voordat Verstappen van de baan raakte, had hij een podiumplek in handen. Uiteindelijk finishte hij op circuit van Silverstone als vijfde. Ook Vettel kon de race vervolgen, al moest hij wel naar pitstraat voor een nieuwe voorvleugel. Wel gaf de wedstrijdleiding hem 10 strafseconden. Hij kwam als vijftiende over de finish.

De Brit Lewis Hamilton won het eigen publiek de Grand Prix van Groot-Brittannië. Het was al zijn zevende zege van het seizoen. De regerend wereldkampioen hield zijn Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas achter zich. Ferrari-rijder Charles Leclerc completeerde het podium. Pierre Gasly eindigde als vierde en bleef daarmee net voor zijn onfortuinlijke Red Bull-collega Verstappen.

