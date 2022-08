Oud-aanvoerder Lahm moedigt Duitsland niet aan op omstreden WK voetbal in Qatar

Lahm was aanvoerder van de Duitse ploeg die het WK van 2014 in Brazilië won. Ook is hij directeur van het EK dat in 2024 in Duitsland wordt afgewerkt. Volgens de oud-speler van Bayern München had het WK nooit aan Qatar toegewezen moeten worden. „Mensenrechten zouden een grotere rol moeten spelen bij het toekennen van toernooien”, aldus Lahm. „Als een land het op dat gebied slecht doet, dan zou het niet moeten worden beloond met een WK.”

Lahm moedigt de huidige spelers van de Duitse ploeg aan om zich uit te spreken over de mensenrechten in Qatar. „Als voetballer kan je daar tegenwoordig eigenlijk niet meer omheen.”

Het WK in Qatar begint op 21 november met een duel tussen het Nederlands elftal en Senegal. De finale staat voor 18 december op het programma.