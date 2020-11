Vliegtuig met Onana, Tadic en Gravenberch landt in Denemarken

Toch is het – zo bevestigen bronnen – voor trainer Erik ten Hag te vroeg om te juichen. Het drietal krijgt dinsdag pas de uitslag van de extra Covid19-test die is afgenomen, nadat het maandag bij de UEFA onverwachts positief testte. Pas als de nieuwe uitslag negatief is en de Deense autoriteiten en de UEFA het licht op groen zetten, kan Ten Hag in zijn opstelling een plaatsje vrijmaken voor Onana, Gravenberch en Tadic.

Het plotselinge vertrek van de Ajax-spelers was een nieuw hoofdstuk in de soap die zich de hele dag op De Toekomst afspeelde. De medische staf schrok toen in totaal elf spelers van Ajax 1 en Jong Ajax positief testten op Covid-19. Vooral de positieve tests van Onana, Tadic en Gravenberch deden de wenkbrauwen fronsen, omdat zij eerder al corona hadden gehad.

André Onana Ⓒ ANP/HH

Ajax, dat uiteindelijk met zeventien man naar Midtjylland vertrok, vermoedt dat er bij hen restanten van het virus zijn aangetroffen, waardoor bij de UEFA test alle alarmbellen afgingen. Ten Hag zei tijdens de persconferentie al dat sommige van de positief geteste spelers in Nederland (en vorige week in Italië) gewoon mocht voetballen.

Maarten Stekelenburg en Davy Klaassen zijn wel in Nederland achtergebleven. Zij kregen voor de eerste keer een positieve uitslag en mogen sowieso niet spelen.