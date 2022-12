Premium Het beste van De Telegraaf

Hockeyteams steunen Oranje ’incognito’ vanuit Buenos Aires Ook vanuit Argentinië steun voor Oranje

Door Steven Kooijman Kopieer naar clipboard

Felice Albers heeft in de WK-finale gescoord tegen Argentinië. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Bestaat er een nóg betere plek om de voetbalkraker tussen Nederland en Argentinië te bekijken dan in het Lusail Stadium in Qatar? Jazeker. Want op het moment dat er even ten noorden van de West Bay Lagoon wordt aftrapt, verblijven de spelers en speelsters van het Nederlands hockeyteam in Buenos Aires. „Dit is de ultieme voetbalbeleving.”