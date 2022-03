Premium Het beste van De Telegraaf

Roger Schmidt: ’Als iedereen stil staat kun je het een tegenstander niet moeilijk maken’ PSV is een ratjetoe tegen Kopenhagen

Door Wilber Hack Kopieer naar clipboard

De spelers van PSV bedanken het publiek na het spektakelstuk tegen FC Kopenhagen. Ⓒ ANP/HH

EINDHOVEN - Een ratjetoe was het bij PSV bij het eerste optreden tegen FC Kopenhagen in de achtste finales van de Conference League. Dat had trainer Roger Schmidt ook in de gaten. Die herstelde in de rust zijn foute keuzes, waardoor de Eindhovense club er in eigen huis na een meeslepende wedstrijd nog een 4-4 gelijkspel uit peurde.