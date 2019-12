Sportgala zonder Virgil, Max én Mathieu?

De 24-jarige alleskunner, die in april van dit jaar op sensationele wijze de Amstel Gold Race won, liet wel weten vereerd te zijn met zijn nominatie.

„Ik vond het al heel wat dat ik in eerste instantie bij het eerste lijstje van vijftien sporters stond. Dat ik nu met Max Verstappen en Virgil van Dijk strijd om de titel Sportman van het Jaar is helemaal bijzonder. Ik ben dit jaar al verkozen tot Wielrenner van het Jaar wat ik al een hele eer vond, dit is nog wat anders zijn zeg”, aldus Van der Poel.

Virgil van Dijk

Van Dijk kan als genomineerde in de voetsporen treden van Johan Cruijff, Ruud Gullit en Arjen Robben, maar de Oranje-aanvoerder moet het Sportgala aan zich voorbij laten gaan. Op diezelfde avond treedt de centrale verdediger namelijk met zijn club Liverpool aan in de halve eindstrijd van het WK voor clubs in Qatar.

Max Verstappen

Naast Van Dijk zal ook Verstappen er zeker niet bij zijn op het Sportgala, zo gaf hij vorige week in Abu Dhabi al aan tegenover deze krant. De F1-coureur en winnaar in 2016 is geen fan van dusdanige verkiezingen en vindt dat de verschillende sporten totaal niet met elkaar te vergelijken zijn.