Opvallend: De Bruyne en Trippier dragen veelbesproken aanvoerdersband wél

Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökcü weigerde vorige week met de One Love-band te spelen tegen AZ vanwege zijn geloofsovertuiging. Evenals Redouan El Yaakoubi bij Excelsior. Waar Feyenoord en Excelsior overstag gingen en de KNVB een vervolgactie afblies vanwege alle commotie, stonden Manchester City en Newcastle United ondanks de achtergrond van de eigenaren pal voor de regenboogcampagne.

Bij City is de eigenaar de City Football Group, waarbij de Abu Dhabi United Group voor 77 procent de aandelen heeft. Bij Newcastle is het Saoedische Public Investment Fund eigenaar. Beide dus met een islamitische achtergrond. En beide zijn er niet voor gaan liggen dat De Bruyne en Tripper de regenboogband droegen.

Verbinding en diversiteit

Vorige week weigerden Kökcü (Gernot Trauner fungeerde eenmalig als captain van Feyenoord) en El Yaakoubi dus vanwege religieuze overwegingen om de OneLove-band te dragen waar alle aanvoerders in het betaalde voetbal mee liepen. De OneLove-actie staat voor verbinding en diversiteit en is tegen alle vormen van discriminatie. De regenboogband zoals alle aanvoerders in de Premier League dit weekeinde droegen staat vooral voor homoacceptatie.

Waar Serviër Dusan Tadic bij Ajax twee banden droeg tegen Excelsior – de OneLove-band half onder zijn Amsterdamse aanvoerdersband – daar had de voormalig Servisch international Luka Milivojevic de regenboogband als aanvoerder van Crystal Palace om zijn bovenarm.