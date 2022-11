KNGU wil Epke Zonderland terughalen naar turnwereld

De 36-jarige legende vertelde begin dit jaar in gesprek met tv-presentator Humberto Tan dat hij nog niet was benaderd voor een rol binnen het Nederlandse turnen. Dat zorgde alom voor verontwaardiging, gezien de onrust binnen de sport en de grote waarde die Zonderland met al zijn ervaring zou kunnen toevoegen. Van Leeuwen was op dat moment nog niet gestart als technisch directeur bij de KNGU.

„Een van de eerste dingen die ik in mijn nieuwe rol heb opgepakt, is Epke benaderen voor een gesprek”, zegt de 39-jarige Zwollenaar. „Dat is goed verlopen. Wat ik met name interessant vind aan Epke en wat we hebben besproken, is: hoe kijkt hij terug op zijn carrière en welke dingen zou hij achteraf gezien anders hebben aangepakt? Ook in combinatie met de medische opleiding die hij volgt. Wat hij onder meer aangaf, is dat hij altijd heel turnspecifiek heeft getraind. Hij vraagt zich nu af of het niet beter is om een stuk veelzijdiger te bewegen, bijvoorbeeld door met behulp van cardio meer op duurvermogen te trainen. Ook over de rol van data hebben we het uitgebreid gehad. Daar maken we binnen het Nederlandse turnen minimaal gebruik van, terwijl dat natuurlijk best een waardevol hulpmiddel kan zijn.”

Tweede gesprek

Er volgt binnenkort een tweede gesprek tussen het voormalige rekstokfenomeen en Van Leeuwen. „Epke is nu bijvoorbeeld aan het kijken in hoeverre hij zijn studieonderzoek, dat hij gaat doen voor zijn opleiding tot sportarts, kan gaan richten op de turnsport. We hebben afgesproken om daarover verder te praten en te zien op welke manier we zijn kennis verder kunnen inzetten. Ik vind het sowieso interessant om oud-topturners te koppelen aan ons topsportprogramma, omdat we daar veel van kunnen leren.”

Céline van Gerner is een van de ex-turnsters met wie Van Leeuwen ook heeft gesproken. Mogelijk krijgt Bart Deurloo, die waarschijnlijk stopt met topsport, eveneens een functie binnen de KNGU.