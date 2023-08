VIDEO Michael Storer zorgt voor bizarre valpartij bij finish Tour de l’Ain

Op de beelden is te zien hoe Storer de valpartij vooral aan zichzelf te danken heeft. De Australiër lijkt de sprint in laatste instantie nog te verliezen en wijkt daardoor nog van zijn lijn af. Gelukkig blijft Cepeda wel recht. De Ecuadoraan is meteen ook de nieuwe leider.

Woensdag valt het doek over deze Tour de l’Ain met de koninginnenrit, de derde rit tussen tussen Oyonnax en Lélex Monts-Jura over 137 kilometer. In deze etappe zitten 2905 hoogtemeters.