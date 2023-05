Haase en Van de Zandschulp verliezen dubbelfinale Rome

Haase (36) en Van de Zandschulp (27) vormden in Rome een gelegenheidsduo in het dubbelspel. De Hagenaar dubbelde de afgelopen weken, na zijn breuk met Matwé Middelkoop, met de Oostenrijker Philipp Oswald. Van de Zandschulp focust zich vooral op het enkelspel, maar komt met wisselende partners ook geregeld uit in het dubbel.

Haase en Van de Zandschulp hadden in Rome in de halve finales gewonnen van Wesley Koolhof en diens Britse partner Neal Skupski, die als eerste waren geplaatst. Van de Zandschulp bleef in het enkelspel al in de tweede ronde steken.

Murray meldt zich weer af voor Roland Garros

Andy Murray heeft zich afgemeld voor Roland Garros. De drievoudig grandslamwinnaar geeft prioriteit aan de voorbereiding op Wimbledon, het grastoernooi dat hij twee keer won.

Murray is geen groot liefhebber van gravel. De 36-jarige voormalig nummer 1 van de wereld deed sinds 2017 slechts één keer mee op het Franse open in Parijs. Hij twijfelde eerder al openlijk aan zijn deelname aan Roland Garros, maar speelde de afgelopen weken wel de nodige toernooien op gravel. Hij won in mei zelfs het graveltoernooi in Aix-en-Provence. In de afgelopen masterstoernooien van Rome, Madrid en Monte Carlo werd hij echter al vroegtijdig uitgeschakeld.

Roland Garros begint 28 mei.