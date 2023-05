Medvedev kent met toernooiwinst uitstekende generale richting Roland Garros

Medvedev benutte na ruim 1 uur en 40 minuten tennis op het Romeinse gravel zijn tweede matchpoint. Voor de tegenwoordig bebaarde Rus was het zijn twintigste toernooizege. Vijf daarvan behaalde hij dit jaar met zeges in Rotterdam, Doha. Dubai, Miami en nu dus Rome.

Tekst gaat verder onder de tweet

Medvedev begroette zijn eerste winst op een graveltoernooi met een glimlach. „Liefde zal het niet worden, maar na vandaag noem ik het wel vriendschap”, omschreef hij zijn relatie met het gemalen baksteen.

Haase en Van de Zandschulp verliezen dubbelfinale Rome

Het is Robin Haase en Botic van de Zandschulp niet gelukt de dubbeltitel te pakken op het masterstoernooi van Rome. Het Nederlandse tennisduo moest het in de finale op het Italiaanse gravel afleggen tegen de Monegask Hugo Nys en Jan Zielinski uit Polen: 5-7 1-6. De partij was na iets meer dan een uur beslist.

Haase (36) en Van de Zandschulp (27) vormden in Rome een gelegenheidsduo in het dubbelspel. De Hagenaar dubbelde de afgelopen weken, na zijn breuk met Matwé Middelkoop, met de Oostenrijker Philipp Oswald. Van de Zandschulp focust zich vooral op het enkelspel, maar komt met wisselende partners ook geregeld uit in het dubbel.

Robin Haase (l) en Botic van de Zandschulp hebben naast de dubbeltitel gegrepen in Rome. Ⓒ ANP/HH

Haase en Van de Zandschulp hadden in Rome in de halve finales gewonnen van Wesley Koolhof en diens Britse partner Neal Skupski, die als eerste waren geplaatst. Van de Zandschulp bleef in het enkelspel al in de tweede ronde steken.

Bekijk ook: Rybakina pakt titel in Rome na opgave Kalinina

Rus tegen Franse Albie in kwalificaties Roland Garros

Rus neemt het in de kwalificaties van Roland Garros op tegen Audrey Albie uit Frankrijk. Rus, die zich afgelopen week nog terugtrok uit de kwartfinales van het ITF-toernooi van Madrid, is in de kwalificaties als derde geplaatst. Als nummer 107 van de wereldranglijst greep de 32-jarige Zuid-Hollandse net naast een directe plek in het hoofdschema. Haar 28-jarige Franse tegenstander is de nummer 241 van de ranglijst.

Lesley Pattinama-Kerkhove begint in het kwalificatietoernooi tegen Leyre Romero Gormaz. De 21-jarige Spaanse staat op plek 161, 41 plekken hoger dan de 31-jarige Zeeuwse.

Jesper de Jong treft in de kwalificaties de Oostenrijker Maximilian Neuchrist. De 22-jarige Haarlemmer heeft met de 31-jarige Oostenrijker een tegenstander die als nummer 186 hoger op de ATP-ranking staat dan hijzelf (202). Gijs Brouwer neemt het op tegen de Argentijn Juan Pablo Ficovich. De 26-jarige Argentijn staat bijna honderd plekken lager dan Brouwer, die de nummer 128 is.

Jelle Sels is de derde Nederlandse tennisser in de kwalificaties. Hij speelt tegen de 20-jarige Zwitser Dominic Stricker. De 27-jarige Sels die 163e staat, treft met de Zwitserse nummer 115 de winnaar van Roland Garros bij de junioren in 2020.

Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor zijn direct geplaatst voor het hoofdtoernooi van het Franse grandslamtoernooi.

Murray meldt zich weer af voor Roland Garros

Andy Murray heeft zich afgemeld voor Roland Garros. De drievoudig grandslamwinnaar geeft prioriteit aan de voorbereiding op Wimbledon, het grastoernooi dat hij twee keer won.

Murray is geen groot liefhebber van gravel. De 36-jarige voormalig nummer 1 van de wereld deed sinds 2017 slechts één keer mee op het Franse open in Parijs. Hij twijfelde eerder al openlijk aan zijn deelname aan Roland Garros, maar speelde de afgelopen weken wel de nodige toernooien op gravel. Hij won in mei zelfs het graveltoernooi in Aix-en-Provence. In de afgelopen masterstoernooien van Rome, Madrid en Monte Carlo werd hij echter al vroegtijdig uitgeschakeld.

Roland Garros begint 28 mei.