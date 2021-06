Lewis Hamilton: ’Wij mogen niet zwijgen’

Lewis Hamilton duelleert met Max Verstappen, maar er is ook wederzijds respect. „Max is een fantastische coureur en heeft nog een enorme toekomst voor zich.” Ⓒ Getty Images

Baku - Het record van de meeste overwinningen in de Formule 1 staat al op zijn naam. Lewis Hamilton (36) nadert de magische grens van honderd zeges. Tijdens een exclusief interview met De Telegraaf in Azerbeidzjan vertelt de zevenvoudig wereldkampioen over het duel met Max Verstappen, zijn felle strijd tegen racisme, de daaropvolgende kritiek én zijn toekomst.