Verschoor tweede in sprintrace Formule 2 Abu Dhabi

Verschoor had zich als tiende gekwalificeerd, maar voor de sprintrace in de Formule 2 wordt de top 10 van de kwalificatie altijd omgedraaid. Dat betekende dat de Nederlander van poleposition mocht starten, met Lawson naast zich op de voorste startrij. Na een zware crash van twee coureurs in de openingsronde lag de race bijna een half uur stil. Verschoor wist ook na de herstart de leiding te behouden, maar werd in de tiende ronde gepasseerd door Lawson. De 20-jarige Nieuw-Zeelander, onderdeel van de opleiding van Red Bull, reed vervolgens naar de winst.

De Braziliaan Felipe Drugovich van het Nederlandse team MP Motorsport eindigde als derde in Abu Dhabi. Drugovich haalde in september tijdens het vorige raceweekeinde in Monza al de titel binnen in de Formule 2. De Amerikaan Logan Sargeant werd zesde in de sprintrace. Sargeant hoopt in Abu Dhabi genoeg punten binnen te halen om een superlicentie te krijgen. Als dat lukt, mag hij volgend jaar in de Formule 1 voor Williams rijden.