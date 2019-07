Waar Pinot wint in Pyreneeën, speelt Kruijswijk mee om geel

Steven Kruijswijk doet in de Pyreneeën goede zaken. De Brabander kan vandaag op de rustdag vol vertrouwen naar de slotweek van de Tour de France uitkijken. Ⓒ GETTY IMAGES

FOIX - Na de rekensom met kleine plussen en kleine minnen is zijn balans van het weekeinde positief. Achter de grote winnaar van de Pyreneeën, Thibaut Pinot, mag Steven Kruijswijk concluderen dat hij in het grensgebergte goede zaken heeft gedaan. Maandag, op de rustdag in de Romeinse nederzetting Nîmes kan de Brabander vanaf plek drie in het klassement vol vertrouwen naar de slotweek van de Tour de France uitkijken. Zijn belangrijkste kwaliteit is immers dat hij in een grote ronde nauwelijks verzwakt.