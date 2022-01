Tallon Griekspoor maakt indruk en verslaat Fabio Fognini

De voormalig nummer 9 van de ATP-ranking - die vorig jaar nog tot de laatste 16 reikte - had vooral in de eerste set niets in de melk te brokkelen tegen een sterk spelende Griekspoor. Daarna kwam de Italiaan iets beter in zijn spel, maar het was nimmer genoeg om Griekspoor echt te verontrusten.

In de tweede en derde set had Griekspoor aan één break voldoende voor setwinst. Na een uur en 46 minuten maakte hij het af op zijn eerste wedstrijdpunt, na een misser van Fognini, die kort daarvoor zijn service met een lovegame had verloren.

Griekspoor verloor geen enkele servicegame, sloeg elf aces en was dominant in de rally's. De Nederlander liet de flamboyante Italiaan, die bekend staat om zijn uitspattingen, geen moment in de wedstrijd komen. In de laatste game verloor Griekspoor het eerste punt, maar er was geen spoor van twijfel. Met vier sterke punten haalde hij de zege gedecideerd binnen.

Het betekende voor de 25-jarige Griekspoor alweer zijn 29e overwinning in het proftennis op een rij. Begin januari werd hij weliswaar door Rafael Nadal ’uitgeschakeld’ op het ATP-toernooi van Melbourne, maar toen verscheen hij nooit op de baan vanwege een voetblessure. Zijn laatste echte nederlaag dateert zodoende nog altijd van de US Open van begin september, waar Novak Djokovic hem versloeg.

In de tweede ronde neemt Griekspoor het woensdag op tegen de Spanjaard Pablo Carreño Busta, die als negentiende is geplaatst.