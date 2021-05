Feyenoord wil Sparta stoppen: ’Ook aan die flow komt een keer een einde’

Nicolai Jørgensen, Steven Berghuis en Luis Sinisterra vieren een treffer van Feyenoord. Ⓒ FOTO BSR Agency

Even moest Feyenoord op gang komen tegen RKC Waalwijk, maar daarna boekte de ploeg van Dick Advocaat een reguliere 3-0 zege. „Alhoewel ik vond dat we onszelf te weinig hebben beloond met maar drie doelpunten. Zeker na rust speelden we een heel leuke wedstrijd.”