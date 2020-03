Voetbalclubs nemen maatregelen tegen coronavirus

Topclubs als Feyenoord en PSV oefenen tot april zonder fans, net als heel veel andere teams uit de Eredivisie en eerste divisie. Trainer Ernest Faber van PSV vindt het tijd om zijn spelers te ontlasten. Zij hebben voor zaterdag en zondag vrijaf gekregen.

Het trainingscentrum van AZ is vrijdag, zaterdag en zondag dicht voor de selecties van het eerste elftal en verschillende jeugdteams. Ajax heeft het voor 20 maart geplande feestje voor de 120e verjaardag afgelast.

Veel profclubs schrappen de komende weken trainingen. Het is voor fans ook niet mogelijk deze maand een stadiontour in de Johan Cruijff ArenA of het Philips-stadion te boeken.

Het betaalde voetbal in Nederland ligt in ieder geval stil tot april wegens het coronavirus. Voetballers die op dit moment geblesseerd zijn, hoeven daardoor mogelijk minder duels te missen.