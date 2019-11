Cillessen: ’Strafschop ging er weer niet in, dat mag ook wel gezegd worden’

LONDEN

Cillessen heeft de naam dat hij nooit strafschoppen stopt. Bondscoach Louis van Gaal wisselde de geboren Groesbeker zelfs op het WK van 2014 toen een strafschoppenserie tegen Costa Rica in aantocht was. „Maar nu zijn er drie van de laatste vijf strafschoppen op mij niet in gegaan. Het klopt dat al die strafschoppen over werden geschoten. Ik had die ballen inderdaad liever zelf gestopt maar mis is mis.”

Cillessen deed er alles aan om Davis uit zijn concentratie te halen. Hij dronk een flesje water leeg en bleef maar mekkeren dat de bal niet op de stip lag. „Maar die bal lag ook niet op de stip. Dus dat mag ik dan toch zeggen. Het belangrijkste is dat we weer naar een groot toernooi gaan”, zei Cillessen. „Ik weet van het WK van 2014 hoe leuk dat is.”