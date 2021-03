Maarten Stekelenburg keert terug in voorselectie Nederlands elftal

„Ik zou het leuk vinden als ik erbij zou zitten”, zei Stekelenburg na de Ajax-zege op FC Groningen (3-1). „Ik heb nooit bedankt voor het Nederlands elftal, maar ik besefte wel dat ik moest gaan spelen om daar weer voor in aanmerking te komen. En dat heb ik de laatste jaren niet veel gedaan.”

De dopingschorsing van André Onana zette de deur naar Oranje weer open. „Het gaat prima. En het is lekker dat ik in korte tijd zo veel wedstrijden speel. Ik voel me fysiek prima en blijf net zo lang doorgaan tot mijn lichaam zegt: het is mooi geweest zo.”

Erik ten Hag prijst zich gelukkig met de doelman. „Maarten doet het heel erg goed. Hij heeft de laatste jaren niet veel gespeeld, maar geeft rust aan de ploeg. Je ziet dat hij per wedstrijd beter wordt door het ritme dat hij opdoet. Maar op het moment dat hij in de ploeg kwam, had hij al een heel hoog basisniveau. Het belangrijkste is dat Maarten er staat op de momenten dat hij er moet staan. Hij vult het geweldig in.”

Met oog op Jong Oranje

Bondscoach Frank de Boer benadrukt dat hij heeft overlegd met Erwin van de Looi, die Jong Oranje onder zijn hoede heeft. „Voor de ontwikkeling van jonge spelers is het goed om wedstrijden op een eindtoernooi te spelen. Om die reden heb ik een aantal jongens niet opgenomen in onze voorlopige selectie, zodat ze het EK met Jong Oranje kunnen meemaken. Uiteraard is het A-elftal altijd leidend, maar waar het kan willen we natuurlijk rekening met andere teams houden.”

Daarmee lijkt De Boer vooral te doelen op Myron Boadu, Teun Koopmeiners en Ryan Gravenberch. Boadu en Koopmeiners maakten vorig jaar al hun debuut, terwijl ook Gravenberch al eens bij de uiteindelijke selectie zat.

De complete voorselectie van het Nederlands elftal:

Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Ryan Babel (Galatasaray), Donny van de Beek (Manchester United), Steven Berghuis (Feyenoord), Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur), Marco Bizot (AZ), Daley Blind (Ajax), Jasper Cillessen (Valencia), Memphis Depay (Olympique Lyon), Joël Drommel (FC Twente), Denzel Dumfries (PSV), Ryan Gravenberch (Ajax), Frenkie de Jong (Barcelona), Luuk de Jong (Sevilla), Davy Klaassen (Ajax), Tim Krul (Norwich City), Matthijs de Ligt (Juventus), Donyell Malen (PSV), Quincy Promes (Spartak Moskou), Marten de Roon (Atalanta Bergamo), Maarten Stekelenburg (Ajax), Calvin Stengs (AZ), Jeremiah St Juste (FSV Mainz 05), Kevin Strootman (Genoa CFC), Kenny Tete (Fulham), Joël Veltman (Brighton & Hove Albion), Tonny Vilhena (Krasnodar), Stefan de Vrij (Inter), Wout Weghorst (VfL Wolfsburg), Georginio Wijnaldum (Liverpool) en Owen Wijndal (AZ).