Topatletiek-aanvoerders Roskam en Van Commenée stoppen na de zomer

Roskam (64) was sinds januari 2014 technisch directeur bij de Atletiekunie, Van Commenée (63) kwam in oktober 2018 de bond versterken. Onder hun leiding beleeft de Nederlandse atletiek de laatste jaren grote successen met als voorlopig hoogtepunt de Olympische Spelen vorig jaar in Tokio, waar acht medailles werden behaald: twee gouden op de 5000 en 10.000 meter voor Sifan Hassan en een bronzen plak op de 1500 meter, zilver voor zevenkampster Anouk Vetter, Abdi Nageeye op de marathon en de 4x400 meter estafette mannen, en brons voor Emma Oosterwegel op de meerkamp en voor Femke Bol op de 400 meter horden. Komende zomer staan twee belangrijke atletiektoernooien op het programma: de wereldkampioenschappen in het Amerikaanse Eugene van 15 tot en met 24 juli en de Europese kampioenschappen van 15 tot en met 21 augustus in München. Daarna gaan beiden met pensioen. Over de opvolging bij de Atletiekunie is nog niets bekend.

Roskam was voordat hij toetrad tot de bond prestatiemanager bij sportkoepel NOC-NSF, waar hij diverse sportbonden op het gebied van topsport ondersteunde. Eerder was hij zwemtrainer en topsportcoördinator bij de zwembond. Van Commenee was aanvankelijk atletiektrainer in Nederland en van buitenlandse wereldtoppers, tussen 2001 en 2004 en van 2008 tot 2012 succesvol technisch directeur en hoofdcoach bij de Britse atletiekbond, en van 2004 tot 2008 technisch directeur bij NOC*NSF.

Charles van Commenée feliciteert Anouk Vetter met olympisch zilver. Ⓒ ANP/HH

,,Dat ik tussen twee Olympische Spelen stop heeft mijns inziens geen grote consequenties voor Parijs 2024”, vindt Roskam. ,,Ik stapte immers ook halverwege Londen en Rio in. Tot aan Parijs ligt alles grotendeels al vast. Ik heb dit werk nu ruim acht jaar gedaan en op een gegeven moment is het dan genoeg. Ik wil het daarnaast graag wat rustiger aan gaan doen, het is best een zware baan. Volgend jaar is het dan aan anderen.”

,,Ik heb m’n finest hour gehad met Super Saturday bij de Spelen in London en die legendarische atletiekweek vorig jaar in Tokio”, licht Van Commenee zijn besluit toe. ,,Deze zomer wordt weer memorabel en dan is het voor mij genoeg. Het staat bovendien als een huis. Dus Ad en ik kunnen met een gerust hart wat anders gaan doen.”