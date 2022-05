Doek valt voor PEC Zwolle op Het Kasteel

Na het laatste fluitsignaal gingen de spelers van PEC verslagen naar het kunstgras. De ploeg ontworstelde zich na de winterstop aan de status van gedoodverfde degradatiekandidaat maar ging in de slotweken van het seizoen toch kopje onder in het geweld van de staartploegen, die allemaal de geest kregen.

Het is de vierde degradatie uit de Eredivisie in de historie van de Zwolse club, maar veruit de pijnlijkste. Het ambitieuze PEC Zwolle dacht zich de afgelopen jaren aan de status van degradatiekandidaat te hebben ontworsteld en wilde uitgroeien tot een stabiele subtopper in de Eredivisie. Het fundament onder de ambitieuze plannenmakerij bleek echter te wankel en mismanagement deed de Zwollenaren de das om.

Technisch wanbeleid

Het is veelzeggend dat PEC Zwolle met de twaalfde begroting de gang terug moet maken. Club als Fortuna Sittard en SC Cambuur hebben miljoenen minder te besteden, maar zijn erin geslaagd hun geld slimmer te besteden. Het technische beleid in Zwolle is al langer voorwerp van discussie. Het was een grote gok om met zo’n drastisch verjongde selectie en zo weinig scorend vermogen af te trappen voor de Eredivisie, keuzes waar de handtekening van technisch directeur Mike Willems onder staan.

Die valse start is PEC Zwolle nooit meer te boven gekomen, al wist Dick Schreuder, die in november het stokje overnam van Art Langeler na de rampzalige competitiestart, wél voor nieuw elan te zorgen. Met de inhaalrace in de tweede seizoenshelft, waarin PEC Zwolle ironisch genoeg presteerde als een subtopper, kon de in de eerste seizoenshelft opgelopen schade, waarin slechts zes punten werden gepakt, niet meer gerepareerd worden.

Na zich twee keer van de laatste plaats af te hebben geknokt, keerde PEC Zwolle afgelopen weekend na het 1-1 gelijkspel tegen FC Utrecht daarop terug. Met het mes op de keel moest er gewonnen worden Het Kasteel, maar na 2 minuten en 35 seconden ging het al helemaal mis. Bij een vrije trap van Dirk Abels liet de Zwolse defensie Sparta-captain Adil Auassar zomaar weglopen en de openingsgoal intikken (1-0).

Veldoverwicht

Het Kasteel, waar het sfeertje vooraf was opgepookt door een vuurwerkshow, stond gelijk in vuur en vlam. PEC Zwolle wist zich nog wel op te richten, kreeg een veldoverwicht en enkele goede kansen, zo trof Thomas van den Belt met een schot de lat en schoof Gervane Kastaneer naast, maar achterin stond het niet goed. En zo kreeg Vito van Crooy in de 24e minuut vrije doortocht (2-0). De oud-speler van PEC Zwolle, vorig seizoen nog gedegradeerd met VVV-Venlo, vierde de goal uitbundig voor het uitvak met Zwolse fans, wat hem niet in dank werd afgenomen.

Met een vroege 2-0 voorsprong zat Sparta op rozen, want gegroepeerd verdedigen is aan Sparta wel besteed. De ploeg van trainer Maurice Steijn kwam nooit meer in de problemen, hoezeer PEC Zwolle ook aandrong en Schreuder extra aanvallers erbij gooide. Daarmee kan Steijn bogen op een voortreffelijk moyenne van zeven punten uit drie duels. Omdat de concurrenten Willem II (1-1 tegen SC Cambuur) en Fortuna Sittard (1-2 thuisnederlaag tegen Vitesse) werd het een heel mooie avond voor Sparta, dat nu op basis van een beter doelsaldo dan Fortuna Sittard, dat ook 32 punten heeft, de veilige vijftiende plek heeft overgenomen van de Limburgers. Sparta heeft daardoor lijfsbehoud helemaal in eigen hand. Een zege op de laatste speeldag in de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo volstaat voor nog een jaar Eredivisie.

Degradatiezorgen Fortuna Sittard na nederlaag tegen Vitesse

Fortuna Sittard is door een nederlaag tegen Vitesse in degradatienood gekomen. De Limburgers verloren in eigen huis met 2-1 van de Arnhemmers en zakten naar de zestiende plaats op de ranglijst van de Eredivisie. Als de club op die positie eindigt, moet het in de play-offs spelen om degradatie te voorkomen. Zondag is NEC Nijmegen de laatste tegenstander in de reguliere competitie.

Vitesse nestelde zich door de zege steviger op de zesde plaats. De Arnhemmers waren al zeker van de play-offs om Europees voetbal.

Fortuna boekte de afgelopen weken goede resultaten en die hadden de ploeg van Sjors Ultee een stuk zelfbewuster gemaakt, maar de Limburgse club moest het in de belangrijke wedstrijd tegen Vitesse wel stellen zonder de clubtopscorers Zian Flemming en Mats Seuntjens en middenvelder Deroy Duarte, die alle drie geschorst waren.

Zonder dat trio was Fortuna in de eerste helft iets gevaarlijker dan Vitesse. Op slag van rust viel de 1-0. Paul Gladon mocht aanleggen vanaf de strafschopstip en schoot de bal langs Vitesse-keeper Mark Schubert. Vrijwel direct daarna maakte Million Manhoef met een geplaatst schot gelijk: 1-1.

In de tweede helft drukte Vitesse door met een goal van Loïs Openda. Een slotoffensief van Fortuna leverde geen doelpunt meer op.

Willem II houdt met punt in Leeuwarden kans op handhaving

Willem II heeft met een gelijkspel bij SC Cambuur (1-1) de kans op een langer verblijf in de Eredivisie overeind gehouden. De ploeg van trainer Kevin Hofland kwam in Leeuwarden op achterstand en was daarmee een tijdje officieus gedegradeerd, maar Derrick Köhn bezorgde de Tilburgers een punt. Willem II moet zondag tijdens de laatste speelronde in ieder geval winnen van FC Utrecht om rechtstreekse degradatie te voorkomen.

De Brabantse ploeg staat op de zeventiende plek met 30 punten, 2 punten minder dan Fortuna Sittard en Sparta Rotterdam. De nummer 16 gaat de play-offs om promotie/degradatie in en de club die als vijftiende eindigt, handhaaft zich in de Eredivisie.

SC Cambuur, dat nog een minieme kans heeft om de play-offs om Europees voetbal te bereiken, kwam kort voor rust op voorsprong via Sekou Sylla. De linksback schoot de bal van zo'n 30 meter in de kruising. Aan het begin van de tweede helft trok de linksback van Willem II, Köhn, de stand gelijk.

Fortuna Sittard speelt zondag tegen NEC, dat zich kan kwalificeren voor de play-offs om een Europees ticket. Sparta neemt het in Almelo op tegen Heracles, dat met 34 punten ook nog niet helemaal veilig is.

RKC Waalwijk blijft in Eredivisie na zege op Heracles

RKC Waalwijk heeft zich met de zege op Heracles Almelo verzekerd van een volgend seizoen in de Eredivisie. De ploeg van coach Joseph Oosting won met 2-0 en komt daardoor op 35 punten. Daarmee passeren de Waalwijkers Heracles, dat 34 punten heeft.

Omdat Sparta, dat won van PEC Zwolle, de laatste wedstrijd tegen Heracles speelt, eindigt een van de twee ploegen altijd onder RKC. PEC Zwolle is gedegradeerd en Willem II eindigt ook zeker onder RKC.

Sinan Bakis kreeg een goede kans op de openingstreffer voor Heracles, maar zijn kopbal werd van de lijn gered. Michel Kramer scoorde wel aan de andere kant. Op aangeven van Finn Stokkers tikte de spits de 1-0 binnen. Het is de elfde competitietreffer voor Kramer dit seizoen. Heracles-doelman Koen Bucker redde daarna nog op een volgende poging van Kramer.

Melle Meulensteen verzuimde de marge aan het begin van de tweede helft te verdubbelen. Zijn kopbal ging voorlangs. Ook Yassin Oukili kon de tweede treffer van RKC niet maken. Richard van der Venne deed dat wel. Op aangeven van Kramer tilde hij met een lob de bal over doelman Bucker heen.